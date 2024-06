Líder do PP em Campina Grande denuncia prefeitável do PCdoB

O deputado e prefeitável Inácio Falcão (PCdoB) estaria fazendo campanha para ser eleito prefeito de Campina Grande com o uso de recursos e da estrutura do governo estadual.

A denúncia foi feita pelo vereador Rostand Paraíba (foto), líder do Progressistas na Câmara de Vereadores.

Conforme o parlamentar, Inácio tem o controle da distribuição do programa do leite na cidade (“9 mil litros”), do cadastro de pessoas que recebem ajuda de custo, como também verbas para as clínicas que mantém em Campina Grande.

O deputado também estaria colocando essas concessões a serviço da candidatura de um primo dele (Paulo Falcão, do PP) a vereador;

“Ele (Inácio) está fazendo campanha com a estrutura do Estado – denunciou Rostand, diferentemente, segundo ele, da postura adotada pelo também prefeitável oposicionista Jhony Bezerra, “que tem uma estrutura para toda a Paraíba e toda Campina Grande. Jhony não escolhe vereador, não escolhe ninguém para ter as ações”.

