Azevêdo: “Os partidos não podem ficar congelados em função da decisão de Romero”

O governador João Azevêdo (PSB) comentou novamente com a imprensa nesta quarta-feira (19), sobre a indefinição do deputado federal, Romero Rodrigues (Podemos) em relação às eleições de Campina Grande.

Conforme Azevêdo, os pré-candidatos já estão em campo porque nenhum partido pode ficar congelado esperando pela definição do deputado.

Segundo o governador, cabe a cada partido construir sua própria candidatura e é o que o PSB está fazendo, que tem como pré-candidato, o ex-secretário da Saúde, Johnny Bezerra, que saiu do governo no prazo correto e que já tem articulado com outros partidos para estarem juntos nesse projeto.

“Nós não podemos esperar a decisão de quem quer que seja. Se essa decisão virá ou não, ninguém sabe qual será o desfecho. Existem expectativas, mas a decisão será de Romero, se vai ou não, se vai querer conversar. Isso tudo é uma decisão dele e não dos outros partidos. Nenhum partido pode ficar com suas ações limitadas em função de Romero”, avaliou.

Contudo, o governador disse que estará aberto ao diálogo porque na política sempre é tempo de se conversar, mas que o seu agrupamento político já está é cuidando da candidatura de Johnny fazendo com que ela se fortaleça cada dia mais em Campina Grande.