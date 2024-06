Vereador do PP de Campina vai barrar candidatura de primo de deputado

O vereador Rostand Paraíba, líder do Progressistas na Câmara Municipal de Campina Grande, avisou nesta terça-feira que o primo do deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB), Paulo Falcão, filiado ao seu partido, não terá legenda para disputar as eleições proporcionais deste ano.

Rostand também descartou a possibilidade de o Progressistas vir a apoiar Inácio na disputa pela Prefeitura de Campina Grande.

Veja a entrevista aqui:

*vídeo: ParaibaOnline

