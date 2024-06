Vereador comenta visitas que realiza com o prefeitável do PSB

O vereador Rostand Paraíba, do Progressistas de Campina Grande, disse ao ParaibaOnline que tem acompanhado em visitas pela cidade o prefeitável do PSB, Jhony Bezerra, até que haja uma orientação partidária no tocante à sucessão municipal.

– A gente tem que ser grato quando vê um secretário que trabalhou em prol da Paraíba e principalmente em Campina. Temos que informar à população quem trabalha pela saúde – comentou Rostand, ressalvando que “a gente ainda está numa pré-campanha”.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

