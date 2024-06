Dirigente do PCdoB critica recuo de prefeitável do PT em Campina Grande

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) não vai recuar da pré-candidatura do deputado estadual Inácio Falcão à Prefeitura de Campina Grande nas eleições municipais deste ano.

“Nosso partido não vai recuar da pré-candidatura de Inácio Falcão. Uma pré-candidatura que tem se mostrado por meio das pesquisas. Inácio é um nome confiável, conhecido e reconhecido pela população de Campina Grande”, cravou Jácome.

A dirigente do PCdoB/CG afirmou estar “triste” com o professor Márcio Daniel Caniello (PT) por ter recuado e aderido”.

“O que mostra que sua pré-candidatura estava fraca. Fraca no sentido de uma falta de projeto, não fazendo o debate interno (no campo do Fórum Pró-Campina e da Federação Brasil da Esperança) e tão rapidamente recuar da sua pré-candidatura”, enfatizou Glauce.