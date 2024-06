Na manhã desta terça-feira, 17, a presidente da federação partidária “O Brasil da Esperança”, Glauce Jácome, expressou surpresa e descontentamento com a recente decisão do PT nacional em apoiar a pré-candidatura de Jhony Bezerra, do PSB, durante uma entrevista concedida à Rádio Caturité FM.

Glauce destacou a estrutura da federação, composta por três partidos: PT, PCdoB e PV, e mencionou o debate interno que vinha ocorrendo sobre as pré-candidaturas locais.

“A nossa federação, ‘O Brasil da Esperança’, é articulada por três partidos, PT, PCdoB e PV. Essa federação tinha até dias atrás duas pré-candidaturas postas: a do deputado Inácio Falcão (PCdoB) e a do professor Márcio Caniello (PT); e estávamos em um debate para ver qual era a mais interessante para a disputa,” disse a presidente.

Ela reforçou a importância das pré-candidaturas locais, enfatizando o desejo de mudança em Campina Grande.

“Nós respeitamos todas as pré-candidaturas, incentivamos e acreditamos ser necessárias essas pré-candidaturas no nosso campo, porque Campina Grande quer mudança,” afirmou Glauce.

No entanto, Glauce demonstrou surpresa e insatisfação com a decisão unilateral do PT nacional, que não envolveu os filiados locais nem a federação no processo.

“O que não compreendemos é o motivo do PT nacional determinar apoio a um outro candidato sem ouvir os filiados locais e a federação. Essa decisão foi uma surpresa, mas não é definitiva,” comentou ela.

Ela ressaltou que a decisão final sobre apoios e candidaturas cabe à federação como um todo, e não a um único partido.

“A decisão disso mesmo não é do partido e sim da federação. São três partidos e os três têm que marchar juntos,” concluiu Glauce.

