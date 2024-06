Decisão do PT fragiliza prefeitável do PCdoB em Campina Grande

Há muitos meses o deputado estadual Inácio Falcão e seu partido, o PCdoB, se dedicam à costura de um agrupamento de legendas de centro-esquerda visando disputar a sucessão do prefeito Bruno Cunha Lima de Campina Grande.

Foram reuniões, diálogos e concessões a perder de vista e sem o evidente estímulo do governador João Azevedo (PSB), apesar de Falcão integrar a sua base política na Assembleia Legislativa.

Essas forças oposicionistas aglutinaram-se num Fórum denominado de Pro-Campina, que projetou atrair novas legendas para o seu projeto de poder à medida que o pleito se aproximasse.

Há pouco tempo, Inácio organizou uma Plenária dessas forças oposicionistas com o desejo de tentar demonstrar unidade.

Ele recolheu concretamente um boicote ao seu chamamento, por parte da maioria do partidos que fazem contraponto à gestão municipal, a começar pelo PSB do governador.

Acontece que a ´pancada´ maior foi oficializada nesta segunda-feira: a Executiva nacional do PT deliberou que o partido vai apoiar para prefeito o ex-secretário de Saúde do Estado, Jhony Bezerra (PSB), mesmo com os petistas campinenses estando há muito tempo engajados na campanha de Falcão, por força da ´federação partidária´ que reúne PT, PCdoB e PV.

A Executiva petista sinalizou que o acerto com a cúpula do PSB – em termos de Paraíba, presume-se o governador João Azevedo – passa pelo PT indicar o (a) na chapa de Jhony.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

