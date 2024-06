O governador João Azevêdo autorizou, nesta segunda-feira (17), em solenidade no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, R$ 133,2 milhões referentes a 371 emendas impositivas dos 36 deputados estaduais, dos quais R$ 77,5 milhões serão destinados a 207 municípios e R$ 55,7 milhões para entidades sociais e administração direta. A estimativa é de que mais de 3,7 milhões de paraibanos sejam contemplados com os recursos.

Os recursos serão destinados para as áreas da saúde, educação, infraestrutura urbana, políticas para as mulheres, esporte, dentre outras ações.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou a harmonia e o diálogo entre os Poderes que têm resultado em ações que melhoram a qualidade de vida dos paraibanos.

“Esse momento demonstra o respeito que temos com a Assembleia Legislativa, colocando cada vez mais as pessoas dentro do processo produtivo e econômico, com políticas públicas de inclusão mais eficientes. Eu fico feliz porque as emendas trouxeram inovação nas áreas do esporte e lazer, meio ambiente e proteção à mulher”, frisou.

O secretário de Desenvolvimento e da Articulação Municipal, Renato Feliciano, destacou a capacidade financeira da gestão estadual que garante o pagamento das emendas impositivas ainda esta semana.

“A autorização desses pagamentos é mais um reflexo da gestão equilibrada do estado, que permite a liberação desse montante de recursos. Os deputados conhecem a realidade dos municípios e colaboram para o dinheiro chegar na ponta. São mais de 90% das cidades paraibanas contempladas nas mais diversas áreas, a exemplo do custeio de saúde e ações inovadoras, como a aquisição de castramóvel e carreta da mulher”, explicou.

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, destacou o momento especial para os municípios, deputados e Poder Executivo. “Essa ação representa o respeito e diálogo com o Poder Executivo para que pudéssemos implementar as emendas impositivas. São investimentos que vão na direção de atender as prioridades dos municípios e, por isso, o nosso agradecimento em nome do Poder Legislativo, para que possamos fazer uma Paraíba melhor e mais justa em que todas as pessoas possam viver com dignidade onde moram”, pontuou.

O deputado federal Damião Feliciano parabenizou o governador João Azevêdo pela gestão que se destaca em todas as áreas. “Em nenhum estado do Brasil tem essa perfomance em relação à distribuição de recursos que vão chegar na ponta e eu saio feliz porque a Paraíba vai bem, como vimos com a projeção de maior crescimento do PIB no Brasil”, falou.

O presidente da Federação das Associações dos Municípios da Paraíba (Famup), George Coelho, enalteceu a visão municipalista do governador João Azevêdo. “O olhar atencioso do governador dá tranquilidade para que os municípios possam executar suas obras, fazendo com que tenhamos avanços e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Vivemos um novo momento na gestão pública municipal que conta com a parceria do estado”, comentou.

Dentre as ações que serão executadas com os recursos liberados estão construção e reforma de unidades de saúde, centros de imagens, bases do Samu, laboratórios, aquisição de ambulâncias e castramóveis e de equipamentos hospitalares, construção de cozinha comunitária, pavimentação urbana, reforma e construção de campos de futebol e ginásio, construção e reforma de praças, regularização fundiária, aquisição de mobiliário escolar e reforma de creche, além de ações voltadas para a mulher, assistência social e pesca.

O vice-governador Lucas Ribeiro; o deputado federal Wilson Santiago; os deputados estaduais Tanilson Soares, Francisca Motta, Chico Mendes, Felipe Leitão, Hervázio Bezerra, João Gonçalves, Tovar Correia Lima, Camila Toscano, George Morais, João Paulo Segundo, Wilson Filho, Leonice Lopes, Branco Mendes, Júnior Araújo, Michel Henrique, Fábio Ramalho, Danielle do Vale e Jane Panta; o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra; além de auxiliares da gestão estadual, dentre eles Deusdete Queiroga (secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Nonato Bandeira (Comunicação Institucional), Marialvo Laureano (secretário da Fazenda), Lídia Moura (secretária da Mulher e da Diversidade Humana), Rafaela Camaraense (secretária do Meio Ambiente e Sustentabilidade), Dudu Dantas (secretário executivo do Desenvolvimento e da Articulação Municipal), Bruno Frade (secretário executivo da Fazenda), Roberto Paulino (secretário chefe de Governo) e Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador) estiveram presentes.

