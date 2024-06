Presidente do Supremo: é preciso resgatar a civilidade no Brasil

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, visitou ontem a Paraíba.

Em entrevista, ele sublinhou que o ambiente de debates que o país vivencia é compatível com a liberdade de expressão vigente.

“Só há unanimidade nas ditaduras. Nas democracias as pessoas pensam diferente mesmo, debatem e procuram chegar a um acordo”, assinalou.

Ainda conforme Barroso, “o que é essencial é se resgatar no Brasil, e eu tenho me empenhado, é a civilidade. É a capacidade de você pensar diferente, e mesmo assim ser capaz de tratar o outro com respeito e consideração”.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

