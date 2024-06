Secretário de Educação recepciona presidente do STF na Paraíba

O secretário de Educação da Paraíba, Wilson Filho, recepcionou o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luís Roberto Barroso. O professor e magistrado cumpriu agenda na Paraíba nesta sexta-feira (14), ministrando a palestra intitulada “Como fazer a diferença para si próprio, para o Brasil e para o mundo?”.

O evento foi realizado no Centro de Formação dos Professores, em Mangabeira e foi voltado para os estudantes da Rede Estadual de Ensino.

Cerca de 600 alunos participaram da palestra. Compartilhando momentos decisivos da sua vida pessoal e profissional, o presidente do STF destacou que veio da escola pública e trouxe diversos pontos de motivação para todos os participantes.

“Estou muito feliz de estar aqui hoje, em poder compartilhar com todos algumas ideias e reflexões. Eu estava exatamente onde vocês estão, numa escola pública. Nasci em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, uma cidade que não tinha sequer o Ensino Médio. Meus pais não eram ricos, nem tinham parentes importantes e ao longo do tempo fui fazendo o meu caminho, virei professor. […] O universo protege as pessoas que se movem com bons propósitos”, destacou Luís Roberto Barroso.

O secretário de Educação do Estado, Wilson Filho, destacou a importância dessa partilha para os estudantes da Rede Estadual.

“Um momento extremamente importante, em que a gente recebe a maior autoridade do Judiciário do país, o presidente do Supremo Tribunal Federal, para abrir ainda mais a mente dos nossos estudantes, uma oportunidade de escutar a experiência de quem está enfrentando grandes debates nacionais, de alguém que veio do ensino público e eu tenho certeza que proporcionou um momento único para os nossos estudantes”, destacou.

A recepção do presidente do STF contou com acolhida de quadrilha junina, apresentação dos músicos do Programa de Inclusão Através da Música – PRIMA e com o discurso da estudante Carla Thays, que destacou os programas promovidos pela Secretaria de Estado da Educação, como o “Conexão Mundo” e o “Se Liga no ENEM”.

O secretário Wilson Filho e o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, entregaram uma escultura de pássaro, do renomado artista paraibano Sérgio Teófilo, da Comunidade Quilombola Cruz da Menina, localizada no município de Dona Inês. Seu trabalho ganhou grande reconhecimento, por produzir obras únicas. Ele enumera suas peças por ordem de criação e busca inspiração no formato natural da matéria prima.