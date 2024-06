Ruy tira licença da Câmara para se dedicar à campanha eleitoral em João Pessoa

O deputado federal Ruy Carneiro (Podemos) tirou licença, sem vencimento, do mandato na Câmara Federal para se dedicar à campanha eleitoral em João Pessoa, onde vai disputar o cargo de prefeito. O suplente Leonardo Gadelha é quem assume a cadeira no período de afastamento do titular, cuja licença começa a partir da próxima terça-feira (18).

Em entrevista à imprensa, o deputado disse que precisaria se afastar das atividades no Congresso para se dedicar de forma integral à campanha propriamente dita com o término da pré-campanha eleitoral e o início das convenções no dia 20 de julho.

“Nesse período, vou intensificar o diálogo com a população, seguir identificando as principais necessidades da cidade e construindo um projeto sólido e realista para ser apresentado à população. É hora de olhar para o futuro e construir uma cidade melhor para todos. E essa mudança não acontece só com uma pessoa, mas com o coletivo”, destacou o pré- candidato.