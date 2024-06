O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, estará em Campina Grande nesta sexta-feira, 14, onde visitará o Maior São João do Mundo. O ministro será recepcionado pelo prefeito Bruno Cunha Lima em um dos camarotes da festa.

Durante o dia, Barroso estará cumprindo agenda em João Pessoa, onde participa do programa ‘Diálogos da Magistratura’, uma iniciativa da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

