Pasta do Desenvolvimento Econômico tem secretário interino

O governador João Azevedo anunciou o novo secretário – interino – do Turismo e do Desenvolvimento Econômico, Miguel Ângelo Gomes, é graduado em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB),possui mais de 17 anos de experiência no Turismo emissivo e receptivo, tendo atuado em agência, casa de câmbio e operadora de

turismo.

Foi executivo do Paraíba Convention Bureaux, gerente de Turismo e coordenador de Turismo na Prefeitura Municipal de Campina Grande. É atual presidente do Fórum de Turismo da Serra da Borborema.