O cabo Sérgio Rafael, pré-candidato a vereador em Campina Grande e vice-presidente municipal do PSD, disse ontem na Rádio Caturité FM (104.1) “que fomos pegos de surpresa” com o afastamento de Rosália Lucas do governo estadual para se habilitar à sucessão municipal.

“Não conversamos com Rosália” sobre a decisão dela, “e estamos aguardando (com os demais pré-candidatos à vereança) uma conversação com a presidente Eva Gouveia (presidente do PSD/CG), que construiu esse projeto conosco, para que a gente tome um posicionamento de como seguir”, situou Rafael.

“Como não foi construído, fica mais difícil o diálogo (com Rosália). Tudo que se faz é conversado com os pré-candidatos. E nem eu, que sou vice-presidente municipal, soube (da candidatura de Rosália)”, acrescentou Sérgio Rafael, ex-suplente de deputado estadual.

* informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa

Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui: