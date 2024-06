O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, filiado ao Partido Progressistas, falou sobre a movimentação das oposições em Campina Grande para as próximas eleições municipais.

Em entrevista, Lucas destacou a importância do diálogo e da participação ativa de todos os envolvidos no processo eleitoral.

Ribeiro enfatizou a relevância do trabalho dos pré-candidatos e a colaboração com o governador na definição das candidaturas.

– Os pré-candidatos vão fazer o seu trabalho, intensificar a sua pré-campanha e juntos com o governador vamos decidir, fazer essa definição. Acredito que ninguém esteja com candidatura impositiva que não pode abrir diálogo – afirmou o vice-governador.

Para ele, a variedade de pré-candidatos é um aspecto positivo no cenário político de Campina Grande.

– É bom ter vários nomes se apresentando. Vamos participar ativamente dessas tratativas e esperamos nos sentir representados na chapa que for escolhida – pontuou.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

