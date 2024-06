O presidente do partido Republicanos na Paraíba, deputado Hugo Motta, falou sobre a expectativa de seu partido em indicar o novo secretário de Educação da Paraíba.

Durante uma entrevista recente, Hugo Motta destacou a importância do diálogo e da cooperação com o governador João Azevêdo (PSB) para a nomeação do futuro titular da pasta.

– Esperamos que o partido seja ouvido pelo governador sobre essa nomeação. O partido está pronto e aguardando o tempo do governador ser chamado para essa definição – afirmou.

O deputado também sublinhou a importância de um diálogo aberto e construtivo entre o indicado e o governador.

– Não queremos adiantar nomes para que haja tranquilidade entre o indicado e o governador para dialogarem sobre a pasta – explicou.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui