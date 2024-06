Em sessão extraordinária administrativa realizada na manhã desta quarta-feira (12), o Pleno do Tribunal de Justiça aprovou a indicação do juiz Sivanildo Torres Ferreira para compor o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PB), como membro titular, em virtude do término do segundo biênio do magistrado José Ferreira Ramos Júnior.

Outros cinco juízes concorreram ao cargo: Adhailton Lacet, Rodrigo Marques, Paulo Roberto Régis, Marcial Henrique e Giovanni Magalhães.

Já integram o TRE-PB, na categoria Juiz de Direito, como membro titular, o juiz Fábio Leandro e, como membros suplentes, o juiz Marcial Henrique e a juíza Francilucy Rejane.

Em outro julgamento, o Pleno do TJPB definiu duas listas tríplices que serão enviadas ao Presidente da República para provimento de duas vagas de Membro Suplente, categoria jurista, do TRE-PB, em virtude do término dos biênios dos juízes Saulo Medeiros da Costa Silva e Francisco Glauberto Bezerra Júnior.

Os advogados escolhidos são: George Salomão Leite (16 votos), Venâncio Viana de Medeiros Neto (16 votos), Osmando Formiga Ney (16 votos) e Gilianne Emília de Macedo Almeida (14 votos).