Governador anuncia novo secretário de Saúde da Paraíba

O governador João Azevêdo anunciou nesta quarta-feira (12) o nome do médico Arymatheus Reis, como novo secretário de Saúde do Estado.

O novo secretário de Saúde do Estado, Arymatheus Reis, é médico especialista em Medicina Intensivista e Gestão Hospitalar. Ele ocupou a superintendência da Fundação PBSaúde e o cargo de secretário executivo de Gestão de Redes de Unidades de Saúde.

Ele também foi diretor técnico e diretor geral do Hospital Regional de Picuí, coordenador do programa Opera Paraíba e coordenador do corpo clínico multiespecializado do Hospital de Clínicas de Campina Grande.

Para a superintendência da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PBSaúde), o chefe do Executivo estadual anunciou o nome de Alexandre Bento de Farias, que ocupa a função de diretor administrativo da Fundação.