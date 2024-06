Federação Partidária: oposição de verdade somente Inácio Falcão

Com a aproximação das eleições municipais, a Federação Brasil da Esperança (PCdoB, PT e PV) em Campina Grande se reuniu, na noite desta terça-feira (11), com a presidente da Federação e do PCdoB na Paraíba, Gregória Benário, para reafirmar a unidade em torno do nome do deputado Inácio Falcão (PCdoB) para a disputa majoritária na cidade.

Alcançando bons resultados nas pesquisas de intenções de voto, segundo a sua assessoria, e com uma atuação fortemente engajada no atendimento à saúde das classes menos favorecidas, a federação já entende a enorme chance que Inácio tem nas disputas de 2024.

Compareceram à reunião os presidentes dos partidos da federação na cidade: Glauce Jácome (PC do B), Hermano Nepomuceno (PT) e Washington Pessoa (PV), além do pré-candidato Inácio Falcão.

De acordo com Gregória Benário, a pré-candidatura de Inácio Falcão é a principal referência da oposição na cidade.

“Inácio Falcão é hoje a principal referência de oposição de verdade na cidade de Campina Grande, e no campo progressista, e tem se organizado através do Fórum Pró-Campina há alguns anos, acompanhando todo esse movimento”, pontuou.

Benário avalia que não haverá nenhum movimento adesista, pela maturidade que o próprio Fórum mantém em Campina.

“É provável que Inácio seja a resposta que muitos cidadãos estão esperando, uma candidatura que mostre um projeto completamente diferente do que está posto”, avaliou a dirigente partidária.

Inácio Falcão, por sua vez, se mostra confiante na disputa e afirma: “Em cada canto da cidade, que conheço porque nasci e sempre vivi aqui, o sentimento é um só: mudança. As pessoas com quem converso, com quem sempre estive junto, presente, seja como vereador, e agora deputado, têm pedido essa opção, essa alternativa. Não apenas derrotar Bruno, mas mudar o estilo de gestão, governar pensando em todas as pessoas, e não só para uma família. É por isso que mantenho firme o compromisso com o PCdoB, o Fórum Pró-Campina e com todos que acreditam na nossa possibilidade nessa disputa”.

*com informações da ascom