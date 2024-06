O deputado estadual Tião Gomes (PSB), alvo da Operação ‘Livro Aberto’, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (11), se pronunciou em entrevista na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB).

“Estou aqui porque é minha ‘Casa’ e quem não deve não teme”, disse o parlamentar. “Apenas fui citado, mas tenho as minhas mãos limpas. Eu não tenho ideia do que é. Infelizmente meu nome foi citado, mas não tenho nada a ver, não sei do que se trata o processo, fui informado pela imprensa. A Polícia Federal não esteve na minha casa. Estou tranquilo e me coloco à disposição da Justiça”, completou Tião Gomes.

A Operação Livro Aberto investiga um esquema de desvio de recursos públicos na compra de livros didáticos para escolas da rede estadual da Paraíba. Segundo a Polícia Federal, o esquema teria causado um prejuízo milionário aos cofres públicos.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

