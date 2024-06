“Campina clama pela candidatura de Romero Rodrigues,” afirma Hugo Motta

O presidente do partido Republicanos na Paraíba, deputado Hugo Motta, abordou a possibilidade de Romero Rodrigues (Podemos) ser candidato a prefeito de Campina Grande pela oposição.

Em recente declaração, Hugo Motta destacou a clara demanda da cidade por uma candidatura de Romero e indicou que ele tem mostrado sinais positivos em relação a essa possibilidade.

– O debate em Campina é muito claro. A cidade clama pela candidatura de Romero e acredito que no tempo certo ele vai decidir. Temos visto sinais, tenho conversado com ele em Brasília e notado nele essa disposição – afirmou.

Hugo Motta deixou claro que, caso Romero Rodrigues decida se candidatar, ele contará com um amplo apoio da oposição.

– Se for candidato é pela oposição para contar conosco, com o PSB e com os partidos da base do governador João Azevêdo – assegurou.

https://youtu.be/8pxGmRbdvLk

*vídeo: ParaibaOnline