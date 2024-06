O deputado Manoel Ludgério (PSDB), que estava como suplente, assumiu o mandato com a licença do deputado Fábio Ramalho. Em entrevista, após tomar posse, Ludgério abordou a suposta crise política envolvendo o atual prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), e o ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos).

Em suas declarações, Ludgério negou a existência de qualquer conflito entre Bruno Cunha Lima e Romero Rodrigues.

– Eu desconheço a crise e falo de forma muito sincera: Romero nunca me manifestou a vontade de disputar a eleição em Campina Grande. Também não me disse que tem mágoas de Bruno. Eu vou apoiar a reeleição de Bruno porque foi o único do nosso grupo que manifestou a vontade de ser candidato – afirmou o deputado.

Ludgério reforçou seu apoio à reeleição de Bruno Cunha Lima, destacando a unidade do grupo político em torno do atual gestor.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui