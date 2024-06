Tião Gomes garante integridade após ser citado em operação da PF

O deputado estadual Tião Gomes manifestou surpresa ao ser citado na Operação “Livro Aberto”, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (11).

A operação investiga desvio de recursos públicos da Secretaria de Estado da Educação e pagamento de propina a políticos durante o ano de 2018.

“Nós que somos políticos estamos sujeitos a tudo. Não tive busca e apreensão, apenas me citaram em um caso que eu nem lembro mais o que aconteceu, eu não tenho ideia. Tenho as minhas mãos limpas e tenho procurado conservá-las dessa maneira”, declarou o parlamentar.

Tião afirmou não ter tido acesso ao processo, mas se colocou à disposição da justiça para quaisquer esclarecimentos necessários.

A Operação “Livro Aberto” visa apurar crimes de fraude à licitação, desvio de recursos públicos, corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Os contratos investigados foram formalizados pela Secretaria de Estado da Educação no último ano do mandato do ex-governador Ricardo Coutinho (PT).

A Polícia Federal cumpriu 12 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça.