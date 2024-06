Gustavo Braga assume duas secretarias em Campina Grande

Em um movimento estratégico para fortalecer a administração municipal, Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga foi nomeado, interinamente, para comandar as Secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), e de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) de Campina Grande. A nomeação foi publicada na separata do Semanário Oficial na manhã da última segunda (10).

Gustavo Braga é Engenheiro Mecânico formado pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e possui especializações em Mercado Exterior pela Fundação Getúlio Vargas e em Relações Institucionais pela Universidade de Xangai.

Com uma carreira diversificada, Braga atuou nas áreas de Comércio Exterior e Consultoria, além de ser empresário no setor da Construção Civil. Desde o início da atual gestão, ele vem desempenhando um papel importante como secretário de Finanças do Município.

Na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Braga será responsável por promover iniciativas que impulsionem o desenvolvimento tecnológico e científico da cidade, criando um ambiente propício para a inovação e atração de investimentos.

Já na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, sua missão será fomentar a prática esportiva e o desenvolvimento de programas voltados para a juventude, buscando integrar as diversas comunidades de Campina Grande.