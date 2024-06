Colunista detalha ´queda-de-braço´ interpoderes em Campina Grande

Os prestadores de serviço da STTP, Secretaria de Obras, Gabinete do Prefeito e Procuradoria Geral do Município de Campina Grande ainda não receberam os seus salários referentes ao mês de maio.

A PMCG, mediante Nota, informou que a não quitação decorre de pedidos de suplementação enviados ao Legislativo que não foram votados por opção da majoritária bancada de oposição.

“A Prefeitura dispõe dos recursos financeiros, mas infelizmente está impedida de efetuar o pagamento da folha dos prestadores de serviços sem o devido lastro orçamentário, o que lamentavelmente compromete centenas de famílias mais humildes”, declarou o secretário Gustavo Braga, das Finanças.

O texto salienta que “uma decisão aprovada pela maioria oposicionista agravou ainda mais a situação: foi retirada a prerrogativa de o Executivo fazer remanejamentos no Orçamento do Município sempre que necessário, como é o caso agora da folha de parte dos contratados”.

A Nota da PMCG conclui que a Procuradoria Geral do Município já ingressou na Justiça “para que seja restabelecida a normalidade orçamentária no município”.

De sua parte, a bancada de oposição divulgou, igualmente nesta segunda-feira, uma Nota assinalando que os pedidos de suplementação estão sendo analisados “de forma responsável, e não se intimidará com a tentativa de jogar a opinião pública contra o Poder Legislativo”.

Os oposicionistas alegam que estão “exercendo o papel precípuo de fiscalizadores”, e que “estranham o pedido para pagamento da folha, enviado no quarto mês do ano corrente, uma vez que os recursos são previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) para os 12 meses do ano e do 13º”.

“A bancada lamenta a falta de planejamento da gestão municipal e a guerra psicológica feita com os prestadores de serviços, através de informações falsas que fragilizam centenas de pais e mães de famílias”, acrescenta o texto.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui:

Aparte: Tudo junto e misturado na Paraíba (paraibaonline.com.br)