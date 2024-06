Bosco Carneiro comemora decisão do STF e permanece com mandato na ALPB

O deputado Bosco Carneiro (Republicanos) comemorou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que rejeitou o recurso de Márcio Roberto (Republicanos), que foi eleito, mas teve o registro impugnado pelo Ministério Público Eleitoral.

Roberto ficou inelegível após condenação por improbidade administrativa por irregularidades nas contas enquanto prefeito do município de São Bento.

“Eu vejo o desfecho dessa ação com o direito prevalecendo, a justiça sendo feita. Nós acompanhamos desde o início, não estávamos fazendo parte do processo até por questão de respeito, de ética em relação ao partido, mas graças a Deus, Ele nos concedeu essa grande vitória, que é o direito de fazer justiça”, destacou.

O deputado disse ainda que em termo de direito, que não tinha dúvidas da sua permanência no mandato, mas achou estranho que já no final do processo, onde não se discute mais o mérito, foi aberta uma divergência.

“A gente respeita a função do colegiado, mas o importante é que o STF ratificou esse direito e fez justiça”, destacou.