Acordo político formalizado no PSDB possibilitou nesta terça-feira (11), que o suplente de deputado Manoel Ludgério assumisse o mandato no lugar do deputado Fábio Ramalho (presidente estadual do PSDB), que entrou de licença parlamentar por 121 dias para tratamento de saúde e interesse particular.

Em entrevista à imprensa, o deputado disse que assume o mandato em oposição ao governador João Azevêdo (PSB), mas uma oposição como sempre fez em outros governos, segundo ele, sem a tutela de absolutamente ninguém.

“Já tenho maturidade suficiente de poder seguir nas minhas votações, nas minhas decisões e com a minha própria consciência. Estou feliz estar de volta à Casa de Epitácio Pessoa”, destacou.