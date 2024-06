Vereador cobra posição de comissão sobre erro médico no Trauma de CG

O vereador Alexandre Pereira (União Brasil) está cobrando da Comissão de Saúde da Câmara de Campina Grande uma ação proativa no que diz respeito à apuração do caso da criança que teve uma perna cirurgiada equivocadamente no Hospital de Trauma Dom Luís Fernandes.

*com notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

