Hugo Motta acredita que a oposição se define após o São João em CG

O presidente do Republicanos na Paraíba, deputado federal Hugo Motta acredita que após os festejos juninos, a oposição se define com a candidatura do colega de Câmara Federal , Romero Rodrigues, na disputa pela prefeitura de Campina Grande, apesar da postulação do ex-secretário de Saúde, Jhonny Bezerra, também como candidato da oposição pelo PSB.

“Nós acreditamos plenamente que Romero será candidato a prefeito e ele sendo candidato, a tendência é que os partidos de oposição se aglutinarem em torno do nome dele”, avaliou.

Contudo, afirmou que o partido não tem ansiedade pela definição de Romero até porque o debate em Campina é muito claro.

“Eu estive lá no último sábado e a cidade respira política 24 horas e há uma expectativa muito grande pela candidatura de Romero. A cidade clama pela candidatura de Romero e acredito que no tempo certo ele irá definir”, destacou.

Motta disse ainda que o Republicanos vai discutir,internamente, a questão do partido na formação da chapa de oposição em Campina Grande, com a possibilidade da participação na vice.

Essa discussão passará pelo presidente municipal do partido, deputado federal, Murilo Galdino.

“Queremos sentar à mesa e dialogar para a melhor equação possível para vencer as eleições seja a equação escolhida pelos partidos aliados de oposição”, disse