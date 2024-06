O governador João Azevedo (PSB) exonerou a secretária executiva de Saúde da Paraíba, Renata Nóbrega. A decisão foi publicada na edição deste sábado (8) do Diário Oficial do Estado.

Renata era tida como uma das possíveis escolhas do governador João Azevedo para substituir Jhony. No entanto, ela escolheu por assumir um cargo, após aprovação em concurso, na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), do governo federal.

Confira o Diário Oficial

*Com informações adicionais do ClickPB