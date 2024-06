A sessão solene da Câmara Municipal de Campina Grande realizada na última quinta-feira em homenagem ao ex-secretário de Saúde do Estado,

Jhony Bezerra, deixou no ar que o acerto entre o governador João Azevedo (PSB) e o deputado Romero Rodrigues (Podemos), em sendo consumado, passará pela indicação de Jhony como o seu companheiro de chapa, e com a (presumível) aceitação do partido Republicanos.

O gesto de Romero na direção do ex-secretário de Saúde é emblemático: “Jhony tem toda uma identificação com Campina” – disse o ex-prefeito em

vídeo exibido na referida sessão.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista

Arimatéa Souza.

