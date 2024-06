Vereadora fala sobre expectativas ao chegar na CMJP

Na manhã desta sexta-feira (7), a vereadora Raissa Lacerda (PSB) tomou posse na Câmara Municipal de João Pessoa.

Em entrevista a uma emissora de rádio da capital paraibana, Raissa expressou entusiasmo e compromisso com o novo mandato.

“São seis meses de mandato, mas dá pra fazer muita coisa. Esperem uma vereadora corajosa, destemida, com pautas voltadas para João Pessoa, a defender os idosos, mulheres, nossa nova bandeira de luta que é a saúde mental”, declarou.

Sobre a possibilidade de recurso do ex-vereador Renato Martins (Avante), que também reivindicava a vaga deixada pelo falecimento do vereador Professor Gabriel, Raissa mostrou tranquilidade.

“Eles podem até tentar, mas já tem o termo do TRE, que foi claro ao me dar posse. Vou me despreocupar com isso. Meu foco agora é trabalhar para minha eleição para vereadora por mais quatro anos”, afirmou.