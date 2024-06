Vereadora defende “novas ideias” para Campina Grande

“Nosso mandato sempre acreditou no seu potencial”, realçou Valéria em seu discurso dirigido a João para justificar a cidade.

A edil mencionou a qualidade de “gestor público operoso”, e acentuou a expressão “o maior e melhor secretário de toda a história da Paraíba”.

A parlamentar do REP disse que Campina é “uma cidade que precisa urgentemente de novas ideias, pois sofre combalida com uma rede municipal de saúde fragilizada, com problemas estruturais e hospitais fechados. Sabemos e podemos mudar essa realidade”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelop jornalista Arimatéa Souza.

Aparte: Romero Rodrigues ´testa´ aproximação (paraibaonline.com.br)