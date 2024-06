Em um discurso emocionado durante a abertura do 38º Salão do Artesanato de Campina Grande, nesta sexta-feira (6), a secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Rosália Lucas, se despediu do cargo para se dedicar à pré-candidatura à prefeitura da cidade.

Filiada ao PSD, Rosália lembrou que este era o prazo final para se desincompatibilizar e agradeceu a confiança do governador João Azevêdo (PSB) e parceiros. Ela estava no cargo desde 2022 quando foi exonerada da Prefeitura de Campina Grande durante o rompimento do seu grupo político com o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil).

Rosália revelou que deixa o governo em seu melhor momento, mas que tomou a decisão por amor a Campina.

– Eu não serei mais secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba e este é um momento de gratidão e despedida do melhor momento do governo do estado da Paraíba do turismo, do artesanato, do PIB. Eu tenho muito orgulho de ter tido essa oportunidade. Aprendi e cresci muito com todos os parceiros e com esse aprendizado me despeço. Por causa de Campina Grande, que eu amo, coloco o meu nome à disposição e peço licença para ser pré-candidata a prefeita de Campina Grande – completou emocionada.

