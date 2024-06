O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conselheiro Nominando Diniz, está na iminência de assumir, pela primeira vez, o cargo de prefeito de João Pessoa, graças a uma alteração na Lei Orgânica do Município, aprovada pelos vereadores, em caso de impedimento dos sucessores imediatos ao cargo, por motivo de viagem do prefeito da cidade.

“Estou pronto e preparado. O querendo fica por conta da nossa querida imprensa”, disse de forma humorada o conselheiro, em entrevista concedida na noite desta quinta-feira (7), por ocasião da solenidade da entrega do “Prêmio Band Cidades Excelentes”, edição especial evolução, aos prefeitos paraibanos que se destacaram na administração de seus municípios.

Segundo Nominando Diniz, o prefeito Cícero Lucena (PP) o procurou para falar dos impedimentos do presidente da Câmara Municipal, vereador Dinho (PSD), e do vice-prefeito Leo Bezerra (PSB), porque ambos vão disputar a reeleição, para saber da disponibilidade dele em assumir o cargo porque em breve irá fazer uma viagem internacional.

“Todos os poderes e órgãos têm que contribuir com a governabilidade. Ninguém governa só. Evidentemente, que eu entendi que era uma homenagem ao Tribunal de Contas e dessa forma aceitei o compromisso. Estou esperando apenas a confirmação da viagem para assumir. Tenho experiência e vamos aguardar o tempo para iniciar essa nova missão na minha vida”, destacou.

Nominando Diniz ressaltou ainda que já presidiu a Assembleia Legislativa e por duas vezes o Tribunal de Contas do Estado e que deve deixar a Corte de Contas antes de atingir a idade compulsória (75). “A minha vaga é da Assembleia Legislativa. Hoje tenho 70 anos, mas devo deixar a Corte quando completar 72 anos. Estou cumprindo minha missão com muito orgulho”, declarou.