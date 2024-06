João Azevêdo ´cutuca´ senadores Efraim Filho e Veneziano

Durante discurso ao abrir mais uma edição do Salão do Artesanato, em Campina Grande, nesta quinta-feira, o governador João Azevedo (PSB) frisou que “a cada ano novas ações fazem com que a gente se surpreenda a cada abertura” com o evento.

“O artesanato é mais do que cultura e arte, é um segmento econômico forte”, emendou.

O governador aproveitou a saudação à senadora Daniella para ´cutucar´ indiretamente os dois outros paraibanos no Senado – Veneziano e Efraim Filho: “Lá no Senado tem alguém preocupado verdadeiramente com a Paraíba”.

João Azevedo arrematou suas palavras afagando o ´superlativismo´ campinense: “Campina vai ter a fama de sediar o maior salão de artesanato do mundo”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelop jornalista Arimatéa Souza.

