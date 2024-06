O governador João Azevedo (PSB) comentou com a imprensa a saída do professor Roberto Souza da Secretaria de Educação. Por enquanto, a titularidade do cargo ainda não foi ocupada, e o governador disse que o nome do deputado Wilson Filho (Republicanos) foi divulgado na imprensa, mas que ele ainda não falou com as lideranças da base do governo para a escolha de um novo secretário.

“Nós estamos discutindo isso e a partir de segunda-feira (10), isso vai ser colocado. O nome de Wilson saiu pela imprensa, mas, oficialmente, ainda não houve nenhuma reunião, nem contato, até porque ainda não houve tempo e até segunda ou terça a gente vai sentar para discutir. Eu não tenho nada contra Wilson, ele é um parceiro e foi líder do governo, mas não tem nada ainda sobre sua indicação”, disse.

Conforme o governador, não foi surpresa a saída do secretário de Educação, porque ele sempre disse para que ficasse até enquanto se sentisse confortável para exercer o trabalho dele na pasta da Educação do Estado, que foi excelente.

“Mas ele me procurou e disse que não estava confortável e que recebeu um convite para trabalhar em uma organização, que, inclusive, faz parceria com o governo do Estado e que para ele era importante e não tive alternativa a não ser dizer que concordava com a posição dele”, explicou.