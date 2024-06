Ex-deputado desiste de candidatura e fica na presidência do Porto de Cabedelo

O presidente da Companhia Docas da Paraíba (Porto de Cabedelo), ex-deputado Ricardo Barbosa, anunciou, nesta sexta-feira (07) por meio das redes sociais sua desistência de disputar o cargo de prefeito de Cabedelo pelo PSB.

Segundo ele, a decisão foi tomada em comum acordo com o ministro dos Portos, Silvio Costa Filho e o governador da Paraíba, João Azevedo (PSB).

“Sempre acreditei e defendi que seria possível fazer por Cabedelo muito mais do que vem sendo feito. Nesse sentido, desde que aqui cheguei, tentei contribuir para a unidade das forças de oposição em torno de uma única candidatura que representasse a mudança’, ressaltou.

Conforme Barbosa, o apoio e a confiança do governador foram fundamentais para a construção de grandes mudanças no Porto de Cabedelo e que a liderança, visão e compromisso com o desenvolvimento da Paraíba, fortaleceram a sua convicção de se manter no Porto, adiando a disputa eleitoral.

Ele agradeceu ainda a confiança e o apoio de todos que acreditam no seu potencial político e administrativo, notadamente as lideranças que o acompanharam e que permaneceram leais ao longo desse período de pré-campanha.

“Sinto que meu compromisso com o desenvolvimento do complexo portuário de Cabedelo, deve ser minha prioridade neste momento”, declarou.