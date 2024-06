Colunista destaca processo de demissão de secretário de Educação

Recorde-se o arremate da edição de ontem desta Coluna: “O Republicanos não perdoou o titular da Secretaria de Educação da Paraíba…”

Ao final da manhã desta quinta-feira veio à tona a informação do pedido de demissão do secretário Antonio Roberto de Sousa, da Educação.

A propagação na notícia ocorreu por intermédio de uma mensagem que o titular da SEC ´postou´ no grupo de Whatsapp de sua equipe, em tom de despedida.

Leia alguns trechos da ´carta´: “Informo a todos/as que gentilmente me acolheram com boas expectativas, confiança e respeito neste belíssimo Estado que, por não me sentir mais confortável no cargo de Secretário da Educação, e em comum acordo com o governador João Azevedo, solicitei a minha exoneração do cargo para que o governo possa dar continuidade ao seu projeto ao lado daqueles que o elegeram.

“Com essa decisão, retomarei o trabalho na área da educação em uma organização da sociedade civil que promove apoio técnico a redes públicas de ensino de Estados e Municípios em todas as regiões do País.

“Ademais só me cabe agradecer ao Governador João Azevedo pela oportunidade, por acreditar no projeto e pelo apoio em todas iniciativas da pasta ao longo desse período, e ao Partido Republicanos que apostou na minha indicação. Sou grato por me possibilitar passar por mais essa rica experiência profissional”.

O ´pedido de demissão´, na verdade, foi ´pro-forma´. Ou seja, uma construção semântica para suavizar a cumulativa falta de respaldo político para a continuidade no exercício do cargo.

Mesmo ´ejetado´ da SEC, a sensação é que Antonio Sousa optou por ´internalizar´ os reais motivos” que culminaram com a sua demissão.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelop jornalista Arimatéa Souza.

