Agenda inicial do prefeitável do PSB/CG é proposta pelo presidente da Câmara

O vereador-presidente Marinaldo Cardoso, do Republicanos, convidou publicamente Jhony Bezerra para participar de uma sessão especial – que ocorrerá na próxima quarta-feira, no auditório da Associação Comercial de Campina – para um debate com os empresários locais.

Provavelmente será a primeira atividade de pré-campanha do agora prefeitável Jhony Bezerra (PSB), após ele ter deixado, nesta quinta-feira, o comando da Secretaria de Saúde do Estado, conforme o prazo fixado pela legislação eleitoral.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

