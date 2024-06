Recurso acerca das eleições 2022 na Paraíba avança no TSE

Deverá ser apreciado ainda este mês, no Tribunal Superior Eleitoral, o recurso do ex-deputado estadual Márcio Roberto (Republicanos-PB), que foi impedido de tomar posse no dia 1º de fevereiro do ano passado por decisão da própria Corte eleitoral.

Em seu lugar assumiu o até então 1º suplente do REP, Bosco Carneiro (foto).

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza