O presidente do Solidariedade em Campina Grande, Emerson Cabral, reafirmou em entrevista ao ParaibaOnline a posição do seu partido como parte da base governista do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil). Além disso, o ex-vereador, que atualmente é presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento de Campina Grande (Amde), anunciou que sua esposa deve disputar uma vaga na Câmara de Vereadores.

“O Solidariedade já é da base do prefeito, prova disso é que o presidente estadual, Eduardo Carneiro, esteve com Bruno na inauguração do Parque Evaldo Cruz – destacou Emerson Cabral, sublinhando o alinhamento político do partido com a administração municipal.

Cabral também explicou sua decisão de não disputar uma vaga de vereador enfatizando o compromisso com suas responsabilidades atuais.

– Seria injusto com a população eu me comprometer em assumir uma pasta e com 60 dias sair para disputar eleição de vereador. Quem vai disputar é a minha esposa. Ela é pré-candidata e, caso seja eleita, vai somar muito, tanto com o projeto de Bruno, como também para me ajudar como vereadora na pasta da Amde – apontou.

