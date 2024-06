Deputados debatem sobre viabilidade da CPI do Padre Zé

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) foi palco de um debate sobre a viabilidade de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar supostas irregularidades no Hospital Padre Zé.

O caso ganhou grande repercussão nacional em 2023, levantando preocupações sobre transparência e justiça.

O líder da oposição, deputado estadual George Morais (União Brasil), defendeu a necessidade da CPI, ressaltando a importância de apurar as denúncias de maneira independente, complementando as ações do poder judiciário.

Segundo George, a ausência de uma investigação parlamentar compromete a transparência e a publicidade do caso para a população.

“Queremos descobrir a verdade, doa a quem doer”, afirmou.

Ele também mencionou a falta de esclarecimentos recentes sobre questões educacionais na ALPB, criticando a ausência de oportunidades para a Assembleia colher informações importantes.

Por outro lado, o deputado Hervázio Bezerra (PSB), representante da situação, argumentou que a retirada da assinatura do deputado Bosco Carneiro, que inviabilizou a CPI, não é um fato novo na ALPB.

Hervázio questionou a necessidade de uma CPI, apontando que os órgãos jurídicos já estão conduzindo investigações rigorosas.

Ele destacou a falta de conhecimento sobre novos fatos que justificariam a reabertura do caso no âmbito legislativo.