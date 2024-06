Cida Ramos cobra agilidade na realização da pesquisa para escolha do candidato

A deputada Cida Ramos, uma dos pré-candidatos a prefeito de João Pessoa pelo PT, reclamou da demora do partido em colocar em andamento a pesquisa que foi deliberada pela executiva nacional para escolher o pré-candidato que irá disputar as eleições pelo partido.

“Já deveria estar em campo as pesquisas. Da nossa parte, eu quero dizer que nós concordamos com a pesquisa, já demos nossa opinião e estamos cobrando da direção nacional, do Grupo de Trabalho, que faça o que foi combinado: uma pesquisa quantitativa e qualitativa. Eu espero que isso seja agilizado o quanto antes”, disse.

Cida Ramos pediu ainda ao GTE que não sejam criados impedimentos na questão da pesquisa porque o partido queria prévias porque estava na resolução, mas a executiva nacional deliberou pela pesquisa, que até agora não foi realizada.

“Eu acho um absurdo que ainda não esteja em andamento”, declarou.