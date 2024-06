A ação que recentemente o prefeito Bruno Cunha Lima (União-CG) protocolou no Tribunal de Justiça da Paraíba – contestando o rito de aprovação das emendas impositivas por parte do Legislativo – tem na relatoria o desembargador Romero Marcelo da Fonseca.

Outra ação do prefeito campinense, referente às pendências com os pedidos de suplementação orçamentária, represadas no Legislativo, está com a relatoria do desembargador (recém empossado) Aluízio Bezerra.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista ArimatéaSouza

