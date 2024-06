Azevêdo afirma que não fecha a porta para Romero Rodrigues

O governador João Azevêdo (PSB) voltou a falar com a imprensa nesta segunda-feira (03) sobre o processo eleitoral de Campina Grande e disse que espera sentar com todos os postulantes, que irão se desincompatibilizar dos cargos, agora no mês de junho, para formalizar o nome do pré-candidato da oposição. “Nós queremos uma candidatura que agregue”, disse.

Azevêdo afirmou que ainda existe a possibilidade de conversar com o deputado federal Romero Rodrigues (PSB), que poderá ser o candidato das oposições.

“Eu acho que na política não se pode fechar portas de forma nenhuma. Entretanto, é preciso que os dois lados descubram quais são os pontos de convergências e de divergências, e se houver mais convergências, caminhar juntos. Isso é um processo natural na política, agora isso ficará um pouco mais pra frente”, avaliou.”