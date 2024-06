Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta segunda-feira (3), o presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento de Campina Grande (Amde), Emerson Cabral, desmentiu boatos de que a Amde pretende se apropriar do estacionamento da Câmara Municipal.

Segundo Cabral, a interdição da área tem como objetivo a reforma do Shopping Lindaci Medeiros, que há 20 anos não recebe nenhum tipo de investimento.

– A área do estacionamento junto com o Shopping Lindaci Medeiros é da Amde. Haverá uma interdição para reforma do shopping, mas não há intenção nenhuma da Amde de se apropriar do estacionamento da Câmara Municipal. A interdição será realizada para serviços ao espaço, que faz 20 anos que não recebe nenhum tipo de benefício – esclareceu.

O presidente da Amde também reconheceu que houve um “desencontro de informações” a respeito da interdição do estacionamento e informou que, se for aprovada a suplementação de recursos, a Amde pretende realizar a reforma no período de recesso da Câmara Municipal, para que não haja prejuízos ao funcionamento do Legislativo.

Assista à entrevista completa em vídeo.