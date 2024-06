Vereador defende união em torno do nome de Bruno Cunha Lima

Nesta sexta-feira (31), o vereador e presidente da Câmara de Campina Grande, Marinaldo Cardoso (Republicanos), declarou seu empenho em unir forças na cidade em apoio à reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil).

Acompanhado do presidente do Republicanos em Campina Grande, Murilo Galdino, Marinaldo destacou a importância do diálogo e da coesão política para o progresso da cidade.

“Hoje estou aqui ao lado do presidente municipal do Republicanos, Murilo Galdino, e, claro que acompanharei a decisão do partido, só que vamos trabalhar com o Republicanos para que nós possamos estar unidos em todos os aspectos, e no diálogo as coisas se resolvem, eu desejo a união de todos com Bruno Cunha Lima, com todos,” declarou.

Murilo Galdino, destacou que, apesar das diferenças e da oposição declarada em Campina Grande, o partido está comprometido com um diálogo construtivo.

“Nosso objetivo é sempre buscar o melhor para Campina Grande, e isso inclui ouvir todas as vozes dentro do nosso partido e na nossa cidade”, pontuou.