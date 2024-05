Deputado ainda vai decidir se vai disputar a prefeitura de Cabedelo

O diretor-presidente da Companhia Docas da Paraíba, que administra o Porto de Cabedelo, Ricardo Barbosa, disse em entrevista concedida à imprensa nesta sexta-feira (31), que anunciará na próxima semana, se vai ou não disputar a Prefeitura do Município de Cabedelo pelo PSB.

Barbosa tem até o dia 6 de junho para se desincompatibilizar do cargo e disputar as eleições conforme a legislação eleitoral.

Os prazos para a desincompatibilização, que variam de acordo com a função ocupada pela pessoa interessada e a vaga a qual ela pretende concorrer, são calculados considerando a data do primeiro turno das eleições, que, neste ano, será no dia 6 de outubro.

Ele disse ainda que vai se encontrar com Silvio Costa Filho, Ministério de Portos e Aeroportos, para tratar de assuntos referentes à administração do Porto de Cabedelo, bem como da sua participação ou não no processo eleitoral da cidade portuária..

“Vamos conversar com o ministro sobre essa possibilidade, mas quem dará o aval final é o governador João Azevedo. Na próxima semana estaremos definindo essa situação. Contudo acredito que a gente vem fazendo um bom trabalho de reestruturação do Porto de Cabedelo, avançando em várias conquistas, mas na próxima semana decidimos se fico ou não na direção até o final da gestão do governador”, explicou.