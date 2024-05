O advogado do prefeito Cícero Lucena (PP), Walter Agra, rebateu as denúncias de que o gestor estaria inelegível por conta de uma ação decorrente de 2005, na qual ele teria sido condenado pelo colegiado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) por improbidade administrativa ao participar, segundo a Justiça, de um esquema de fraude de licitações.

“O prefeito está elegível. Infelizmente, quando se está perto das eleições, aqueles que não têm condições de ganhar as eleições arranjam um jeito de tentar tirar do pleito aqueles que têm mais chance de vitórias, que é o caso de Cícero Lucena. Se ele não está fazendo um bom trabalho, é só tirá-lo nas urnas, e quem não consegue, só pode ser prefeito se Cícero não concorrer e aí se cria factoide, diz que ele está inelegível porque perdeu uma ação do TRF”, disse.

Conforme a defesa, notícias plantadas dessa natureza não sobrevivem por muito tempo, porque uma certidão negativa expedida pelo TRF 5ª Região já foi apresentada para fins eleitorais. Para não ficar com discussões, a gente apresentou uma prova pública que pode ser constatada por quem quer que seja, assim como apresentamos ainda a certidão do TCU. Então, hoje, o prefeito Cícero Lucena está absolutamente elegível”, destacou o advogado.